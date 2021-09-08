В ОРЛО объявили день траура по погибшим шахтерам

08.09.2021 11:00

В ОРЛО 8 сентября объявлен днем траура по погибшим горнякам на шахте "Красный партизан" в Свердловском районе, сообщают местные СМИ.

Девять горняков погибли, 19 травмированы в результате аварии на шахте "Красный партизан".

"Выражая скорбь по гражданам, погибшим в результате аварии, произошедшей 6 сентября на шахте "Красный партизан", постановляю: объявить 8 сентября 2021 года днем траура в ЛНР", — говорится в указе "главы ЛНР" Леонида Пасечника.

Согласно документу, в "республике" будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.