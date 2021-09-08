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В ОРЛО объявили день траура по погибшим шахтерам
08.09.2021 11:00
В ОРЛО 8 сентября объявлен днем траура по погибшим горнякам на шахте "Красный партизан" в Свердловском районе, сообщают местные СМИ.
Девять горняков погибли, 19 травмированы в результате аварии на шахте "Красный партизан".
"Выражая скорбь по гражданам, погибшим в результате аварии, произошедшей 6 сентября на шахте "Красный партизан", постановляю: объявить 8 сентября 2021 года днем траура в ЛНР", — говорится в указе "главы ЛНР" Леонида Пасечника.
Согласно документу, в "республике" будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.
Теги: шахтер , погибший, траур, ОРЛО
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