Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"Пенсионный фонд ЛНР" завтра проведет горячую линию для предпринимателей

09.09.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Пенсионный фонд ЛНР" завтра проведет горячую линию для предпринимателей

В ОРЛО "пенсионный фонд" 10 сентября проведет горячую линию по разъяснению условий зачисления периодов предпринимательской деятельности в страховой стаж для назначения пенсии. Об этом сообщили в "фонде".
"10 сентября 2021 года с 10:00 до 12:00 начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия с застрахованными лицами Пенсионного фонда Ирина Слесарева проведет прямую горячую телефонную линию на тему: "Условия зачисления периодов предпринимательской деятельности в страховой стаж для назначения пенсии", — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55 14 24.



Теги: Донбасс, пенсионный фонд, горячая линия, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх