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Архив - Луганская область

"Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города

09.09.2021 17:00
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"Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города

Так называемая "администрация" Луганска установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции в центральной части города вечером 11 сентября в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщила пресс-служба "мэрии" Луганска.
"Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 16:00 до 22:00 11 сентября 2021 года в центральной части города Луганска", — говорится в тексте распоряжения, подписанного "главой городской администрации" Манолисом Пилавовым.
Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.



Теги: Донбасс, Луганск, алкоголь, продажа, запрет
 
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