Главная / Новости / Луганская область / "Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города
Последние новости раздела
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых09:00
- "Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города17:00
- "Пенсионный фонд ЛНР" завтра проведет горячую линию для предпринимателей15:00
- В ОРДЛО приехал российский олигарх, которого называют спонсором "русской весны" на Донбассе09:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе08:00
- Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"15:00
- В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"13:00
- В ОРЛО объявили день траура по погибшим шахтерам11:00
- Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе08:00
- "ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"13:00
"Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города
09.09.2021 17:00
Так называемая "администрация" Луганска установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции в центральной части города вечером 11 сентября в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщила пресс-служба "мэрии" Луганска.
"Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 16:00 до 22:00 11 сентября 2021 года в центральной части города Луганска", — говорится в тексте распоряжения, подписанного "главой городской администрации" Манолисом Пилавовым.
Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.
Теги: Донбасс, Луганск, алкоголь, продажа, запрет
Читайте также:
- В Луганске 25 мая введут "сухой закон"
- Из-за "некоторых случаев" в "ЛНР" людям в военной форме запретили продавать спиртное
- За продажу алкоголя детям в Украине теперь штраф почти 7 000 гривень
- В Донбассе табак и пиво продают детям без ограничений
- Дурные привычки и "лишние" метры в 2014 году опустошат карманы
- Цены на недвижимость: приказано упасть!
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых09:00
- "Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города17:00
- "Пенсионный фонд ЛНР" завтра проведет горячую линию для предпринимателей15:00
- В Краматорске приглашают на бесплатные курсы чешского языка14:00
- На Донетчине из-за обстрела боевиков ограничено движение поездов12:00
- В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе11:00
- В ОРДО заявили о ранении двух жителей Донецка10:00
- В ОРДЛО приехал российский олигарх, которого называют спонсором "русской весны" на Донбассе09:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе08:00
- Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"15:00
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых09:00
- Портал "Дия" временно приостановил работу08:00
- "Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города17:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- "Пенсионный фонд ЛНР" завтра проведет горячую линию для предпринимателей15:00
- В Краматорске приглашают на бесплатные курсы чешского языка14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 сентября13:00
- На Донетчине из-за обстрела боевиков ограничено движение поездов12:00
- В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе11:00
- В ОРДО заявили о ранении двух жителей Донецка10:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска
- В ОРДЛО приехал российский олигарх, которого называют спонсором "русской весны" на Донбассе
- В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"
- СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО
- Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"
- В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе
- На шахте ОРДО под завалом погиб горняк
- На шахте в ОРЛО погибли девять человек
- "ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"
- В ОРДО заявили о ранении двух жителей Донецка