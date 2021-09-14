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Архив - Луганская область

На Луганщине задержали продавца поддельных COVID-тестов

14.09.2021 11:00
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На Луганщине задержали продавца поддельных COVID-тестов

Житель Луганской области изготовлял и продавал жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса справки с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители уточнили, что 59-летний мужчина предлагал в Интернете услуги по изготовлению тестов на COVID-19 и COVID-сертификатов.
"Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок", - добавили в полиции.
При этом мужчина использовал поддельные печати одного из медицинских центров. В ходе исследования выяснилось, что стоимость одного поддельного теста составляла 500 гривен. Мужчина получал за это ежемесячно около 300 тысяч гривен.
В ходе осмотра автомобиля фигуранта правоохранители обнаружили поддельные медицинские справки с данными других граждан.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.



Теги: тест, продавец, подделка, задержание, COVID-19
 
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