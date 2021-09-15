На Луганщине завершен ремонт дороги Северодонецк - Золотое

15.09.2021 15:00

Завершены ремонтные работы дороги на маршруте Северодонецк - Золотое протяженностью 44 км. В настоящее время на дорогах наносят разметку из холодного пластика, сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Ремонт 44-километрового маршрута начали в прошлом году в рамках президентской программы "Большая стройка". Он проходит через Северодонецк, Лисичанск, Горное и обеспечивает транспортное сообщение вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Кроме того, были отремонтированы также два моста и путепровод.

"Всего по проекту "Большая стройка" в течение двух лет (2020-2021 гг.) капитальным и текущим ремонтом будет охвачено 461 км дорог. Это более трети дорог государственного значения (1 200 км) области", - добавили в Службе автомобильных дорог.