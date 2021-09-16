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Архив - Луганская область

Делегация ОБСЕ приехала на КПВВ Золотое

16.09.2021 09:00
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Делегация ОБСЕ приехала на КПВВ Золотое

В связи с обострением ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил в районе КПВВ Золотое состоялась встреча делегатов ОБСЕ с представителями украинской стороны СЦКК. Об этом сообщает штаб ООС.
Во время встречи обсуждались вопросы:
обострение ситуации безопасности 11-12 сентября, что привело к ранению 13-ти и гибели четырех бойцов ВСУ;
систематические обстрелы сепаратистами Новогнатовки, Верхнеторецкого, Кряковки, Марьинки с повреждением гражданской инфраструктуры;
случаи минирования местности, что несет прямую угрозу жизни военнослужащих ВСУ и гражданского населения;
применение БПЛА одновременно с БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ для маскировки;
обстрел автомобиля Украинской стороны СЦКК в районе Шумов;
возможности проведения ремонтно-восстановительных работ в пределах зоны ООС;
неравномерное распределения камер наблюдения и применения БПЛА в пределах операционной зоны ООС и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Представители ОБСЕ заверили украинскую сторону в постоянном мониторинге обстановки и пообещали принять все необходимые меры с целью предотвращения нарушений режима прекращения огня.



Теги: Донбасс, делегация, ОБСЕ, КПВВ, Золотое
 
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