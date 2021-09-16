Глава ВГА Счастья получил ранение во время обстрела

16.09.2021 14:00

В Луганской области сепаратисты обстреляли населенный пункт Счастье. Во время обстрела был ранен руководитель военно-гражданской администрации города Александр Дунец, сообщает Украинская правда.

По информации отдела коммуникации ВГА, Дунцу сделали операцию, его состояние здоровья удовлетворительное.