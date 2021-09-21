В оккупированном Луганске учащихся пяти школ отправили на удаленку

21.09.2021 09:00

Пять средних общеобразовательных школ в ОРЛО с понедельника, 20 сентября, перешли на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на ресурсы ОРЛО

Причиной стал превышенный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся. Сообщают ресурсы ОРЛО.

На дистанционное обучение перешли школы №№ 22, 23, 54, 55 и 67. В дистанционном режиме школьники будут обучаться в течение двух недель.

Остальные общеобразовательные учреждения работают в прежнем графике, который тоже предусматривает карантинные ограничения.