"ПФ ЛНР" объявил горячую линию по льготным пенсиям

24.09.2021 10:00

В оккупированном Луганске "пенсионный фонд" сегодня проведет горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения. Об этом сообщили в "фонде".

"24 сентября 2021 года с 10:00 до 12:00 заместитель начальника отдела координации и методологии по вопросам пенсионного обеспечения управления пенсионного обеспечения Лариса Клыкова проведет прямую горячую телефонную линию на тему: "Льготное пенсионное обеспечение граждан", — говорится в сообщении.

Задать вопросы можно по телефону (0642) 55 14 24.