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"ПФ ЛНР" объявил горячую линию по льготным пенсиям
24.09.2021 10:00
В оккупированном Луганске "пенсионный фонд" сегодня проведет горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения. Об этом сообщили в "фонде".
"24 сентября 2021 года с 10:00 до 12:00 заместитель начальника отдела координации и методологии по вопросам пенсионного обеспечения управления пенсионного обеспечения Лариса Клыкова проведет прямую горячую телефонную линию на тему: "Льготное пенсионное обеспечение граждан", — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55 14 24.
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, горячая линия, ОРЛО
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