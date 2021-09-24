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В Счастье открыли компьютерный класс в рамках проекта «E-school»
В прифронтовом городе Счастье на базе Счастьинского лицея № 1 имени Константина Кутового состоялось официальное открытие компьютерного класса в рамках реализации проекта Программы ООН по восстановлению и развитию мира «E-school». Об этом сообщает Восточный вариант.
Проект направлен на улучшение доступа к образованию в условиях карантинных ограничений и был инициирован Департаментом международной технической помощи, инновационного развития и внешних отношений Луганской облгосадминистрации в 2020 году.
В рамках проекта было закуплено оборудование стоимостью 20 000 долл. США: ноутбуки для учителей; компьютеры для учеников; мультимедийная интерактивная доска; проектор; роутер и так далее.
Кроме того, благодаря приобретенному оборудованию лицей в этом учебном году сделал уверенный шаг вперед на пути становления мощной системы национальных электронных сервисов, внедрив электронные дневники и журналы с возможностью дистанционного обучения на базе портала «Новые знания».
Следует отметить, что лицей в Счастье - это базовая школа по дистанционному обучению в Счастьевской общине для детей с временно неподконтрольной правительству Украины территории, поэтому цифровизация учебного процесса является чрезвычайно актуальной.
Теги: Донбасс, Счастье, компьютер, класс, ООН
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