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Архив - Луганская область

Луганский университет-переселенец отметил 100-летний юбилей

25.09.2021 15:00
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Луганский университет-переселенец отметил 100-летний юбилей

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко отметил юбилей в Рубежном. Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского горсовета.
24 сентября состоялось праздничное мероприятие по случаю 100 лет со дня основания ЛНУ имени Тараса Шевченко.
Так, университет был основан в 1921 году. За 100 лет его существования многие ученые и преподаватели, тысячи его выпускников сделали достойный вклад в прогресс отечественной и мировой науки и образования, стали активными творцами духовной и материальной культуры Украины.



Теги: Донбасс, университет, Луганск, Рубежное, юбилей
 
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