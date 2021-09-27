Главная / Новости / Луганская область / Возле ж/д вокзала Луганска появилась остановка автобусов до закрытого КПВВ "Счастье"
Последние новости раздела
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром в понедельник 27 сентября13:00
- Возле ж/д вокзала Луганска появилась остановка автобусов до закрытого КПВВ "Счастье"11:00
- Стали известны дальнейшие планы РФ в отношении ОРДЛО09:00
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС на Донбассе08:00
- За минувшие сутки наемники РФ четыре раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один воин10:00
- Луганский университет-переселенец отметил 100-летний юбилей15:00
- Суд арестовал советника экс-министра энергетики за организацию поставок угля из ОРДЛО11:00
- В Донецкой и Луганской областях введен "оранжевый" уровень карантина16:00
- В Счастье открыли компьютерный класс в рамках проекта «E-school»14:00
- "ПФ ЛНР" объявил горячую линию по льготным пенсиям10:00
Возле ж/д вокзала Луганска появилась остановка автобусов до закрытого КПВВ "Счастье"
27.09.2021 11:00
В оккупированном Луганске на ж/д вокзале в районе эстакады на одной из платформ, где отправляются автобусы, появилась табличка с надписью "ППТК Счастье". ППТК – это значит "пункт пограничного и таможенного контроля". Об этом сообщает Informator.media со ссылкой на собственные источники.
По одной из версий, таким образом, боевики готовятся к открытию со стороны "ЛНР" КПВВ "Счастье", и для отправления автобусов туда выделили специальную платформу.
Однако в связи с неготовностью пункта пропуска боевиков и регулярным саботажем со стороны террористов "ЛНР", точная дата открытия пункта пропуска в Счастье со стороны "ЛНР" пока не оглашается.
Теги: Донбасс, Луганск, Счастье, автобус, остановка, КПВВ
Читайте также:
- К Евро-2012 в Донецке грядет транспортная революция
- Водителей автобусов будут штрафовать за то, что пассажиры перенапрягаются
- Жуткое ДТП под Лубнами: микроавтобус Луганск-Киев столкнулся с грузовиком, погибли 8 человек
- В ЛНР нехватка городского транспорта: В центре Луганска огромные очереди на маршрутки
- Выходя из автобуса, женщина упала в люк
- Маршрутка с весны подорожает
- На шахтах ОРДО обнаружили многочисленные нарушения норм труда17:00
- В Мариуполе 32 семьи переселенцев получили ключи от квартир14:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром в понедельник 27 сентября13:00
- Мариупольца приговорили к трем годам тюрьмы за призывы к оккупации Украины в соцсетях12:00
- Возле ж/д вокзала Луганска появилась остановка автобусов до закрытого КПВВ "Счастье"11:00
- Стали известны дальнейшие планы РФ в отношении ОРДЛО09:00
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС на Донбассе08:00
- ЮНИСЕФ запускает на Донетчине пилотный проект по телемедицине (ВИДЕО)13:00
- За минувшие сутки наемники РФ четыре раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один воин10:00
- В ОРДО нашли пропавшего при пожаре на шахте им. Засядько горняка17:00
- На шахтах ОРДО обнаружили многочисленные нарушения норм труда17:00
- Шахтер — Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов16:00
- Опубликован проект приказа МОЗ об обязательной вакцинации15:00
- В Мариуполе 32 семьи переселенцев получили ключи от квартир14:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром в понедельник 27 сентября13:00
- Мариупольца приговорили к трем годам тюрьмы за призывы к оккупации Украины в соцсетях12:00
- Возле ж/д вокзала Луганска появилась остановка автобусов до закрытого КПВВ "Счастье"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября10:00
- Стали известны дальнейшие планы РФ в отношении ОРДЛО09:00
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС на Донбассе08:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Стали известны дальнейшие планы РФ в отношении ОРДЛО
- В ОРДО нашли пропавшего при пожаре на шахте им. Засядько горняка
- В ОРДО ужесточили карантинные ограничения
- В Казахстане экс-боевик "ЛДНР" совершил массовое убийство
- Суд арестовал советника экс-министра энергетики за организацию поставок угля из ОРДЛО
- В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским
- Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября
- Возле ж/д вокзала Луганска появилась остановка автобусов до закрытого КПВВ "Счастье"
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром в понедельник 27 сентября
- Луганский университет-переселенец отметил 100-летний юбилей