Возле ж/д вокзала Луганска появилась остановка автобусов до закрытого КПВВ "Счастье"

27.09.2021 11:00

В оккупированном Луганске на ж/д вокзале в районе эстакады на одной из платформ, где отправляются автобусы, появилась табличка с надписью "ППТК Счастье". ППТК – это значит "пункт пограничного и таможенного контроля". Об этом сообщает Informator.media со ссылкой на собственные источники.

По одной из версий, таким образом, боевики готовятся к открытию со стороны "ЛНР" КПВВ "Счастье", и для отправления автобусов туда выделили специальную платформу.

Однако в связи с неготовностью пункта пропуска боевиков и регулярным саботажем со стороны террористов "ЛНР", точная дата открытия пункта пропуска в Счастье со стороны "ЛНР" пока не оглашается.