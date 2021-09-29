"Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников

29.09.2021 12:00

В ОРЛО "Госбанк" увеличил до 50% от среднемесячного дохода сумму кредита для физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях. Об этом сообщили в "финучреждении".

Там отметили, что Госбанком "принято решение об оптимизации условий кредитования физических лиц, работающих на предприятиях государственной формы собственности и в бюджетных организациях".

"Теперь максимальная сумма кредита на карту увеличена с 30% до 50% от среднемесячного дохода заемщика за последние шесть месяцев. А для руководителей организаций/предприятий, их заместителей и главных бухгалтеров в размере до 100%", — говорится в сообщении.

В "Госбанке" добавили, что указанные изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года.