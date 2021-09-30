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Архив - Луганская область

С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии

30.09.2021 11:00
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С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии

В связи с ремонтом на высоковольтной линии электропередачи "Шахты-Победа" и другом высоковольтном оборудовании по всей территории ОРЛО с 8 по 10 октября отключат электроэнергию. Об этом сообщили в "минтопэнерго ЛНР".
Электричества не будет с 19.00 8 октября до 10.00 10 октября. Поскольку ЛЭП "Шахты — Победа" является основным источником питания "республики", на время выполнения работ на территории региона будет ощутим дефицит мощности электрической энергии.
Дополнительные источники питания будут задействованы в первую очередь для подачи электроэнергии на социально важные объекты:

  • стационарная связь,
  • медицинские учреждения,
  • аварийные службы,
  • насосные станции,
  • предприятия пищевой промышленности,
  • крупные супермаркеты
  • другие социально значимые объекты.

"В связи с низким уровнем напряжения в электрической сети возможны перебои с водоснабжением. Поэтому обращаемся к вам с просьбой сделать необходимый запас воды на срок проведения данных ремонтных мероприятий", — подчеркнули в "министерстве".
На время отключения электрической энергии информирование населения будет производиться на частотах радиостанции "Своё радио" (Луганск — 103,6 FM; Ровеньки — 101,4 FM; Чернухино — 102,0 FM; Стаханов 105.3 FM; Красный Луч — 100,2 FM; Перевальск — 96,2 FM; Первомайск — 90,8 FM).



Теги: Донбасс, отключение, электроснабжение, ОРЛО
 
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