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С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии
В связи с ремонтом на высоковольтной линии электропередачи "Шахты-Победа" и другом высоковольтном оборудовании по всей территории ОРЛО с 8 по 10 октября отключат электроэнергию. Об этом сообщили в "минтопэнерго ЛНР".
Электричества не будет с 19.00 8 октября до 10.00 10 октября. Поскольку ЛЭП "Шахты — Победа" является основным источником питания "республики", на время выполнения работ на территории региона будет ощутим дефицит мощности электрической энергии.
Дополнительные источники питания будут задействованы в первую очередь для подачи электроэнергии на социально важные объекты:
- стационарная связь,
- медицинские учреждения,
- аварийные службы,
- насосные станции,
- предприятия пищевой промышленности,
- крупные супермаркеты
- другие социально значимые объекты.
"В связи с низким уровнем напряжения в электрической сети возможны перебои с водоснабжением. Поэтому обращаемся к вам с просьбой сделать необходимый запас воды на срок проведения данных ремонтных мероприятий", — подчеркнули в "министерстве".
На время отключения электрической энергии информирование населения будет производиться на частотах радиостанции "Своё радио" (Луганск — 103,6 FM; Ровеньки — 101,4 FM; Чернухино — 102,0 FM; Стаханов 105.3 FM; Красный Луч — 100,2 FM; Перевальск — 96,2 FM; Первомайск — 90,8 FM).
Теги: Донбасс, отключение, электроснабжение, ОРЛО
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