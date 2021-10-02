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"Госбанк ЛНР" устроил розыгрыш ценных призов для своих клиентов

02.10.2021 17:00
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"Госбанк ЛНР" устроил розыгрыш ценных призов для своих клиентов

В ОРЛО так называемый "Госбанк" с 1 октября по 15 декабря проведет акцию с розыгрышем ценных призов для физических лиц-держателей банковских платежных карт. Об этом сообщает сайт банка.
"С 1 октября по 15 декабря 2021 года оплачивайте покупки картами Госбанка и Международного расчетного банка на сумму от 400 рублей и участвуйте в розыгрыше ценных призов!" — говорится в сообщении.
Для победителей, осуществивших наибольшее количество операций по оплате товаров, работ, услуг при помощи банковских платежных карт в период проведения акции предусмотрены призы: для обладателя первого места — планшет, второго — смартфон, третьего — беспроводная акустическая колонка.



Теги: Донбасс, банк, розыгрыш, ОРЛО, приз
 
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