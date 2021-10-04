Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На Луганщине провели велопробег вдоль линии разграничения (ВИДЕО)

04.10.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Луганщине провели велопробег вдоль линии разграничения (ВИДЕО)

В Луганской области состоялся велопробег вдоль линии разграничения. Участником акции мог стать каждый желающий. Всего собралось более полусотни человек, сообщает телеканал "Дом".
Из Попасной до Золотого участники проехали 25 км, чтобы популяризировать здоровый образ жизни в регионе. А также — ознакомиться с социальными проектами чешской гуманитарной организации "Человек в беде".
Этот велопробег стал завершающим этапом социальных проектов организации "Человек в беде".
"Следующая задача — объединить инициативы, объединить громады, населенные пункты, чтобы люди могли обменяться опытом, громады, которые участвовали в нашем проекте. И объединить организации, которые работают уже на протяжении многих лет в этих локациях", — сообщил представитель ГО "Человек в беде" Виктор Гладченко.



Теги: Донбасс, велосипед, линия разграничения, пробег
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх