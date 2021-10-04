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В оккупированных Ровеньках третью неделю не могут наладить водоснабжение
Водоснабжение Ровеньков и части Свердловского района приостановилось из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".
"3 октября в 18:30 в связи с порывом на Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм ориентировочно до 19:00 4 октября прекращена подача воды потребителям города Ровеньки и по Володарскому магистральному водоводу диаметром 500 мм в населенные пункты Свердловского района: поселки Павловка, Нагорный, Медвежанка, Володарский", — говорится в сообщении.
Ранее "Лугансквода" неоднократно прекращала централизованное водоснабжение Ровеньков из-за аварий на магистральном водоводе. Таким образом вода в кранах жителей города практически отсутствует с 16 сентября.
Подача воды в Ровеньки осуществляется с Молодогвардейской насосной станции третьего подъема, расположенной в 40 км от города. Водовод проложен в 1991 году в одну нитку, резервных систем нет, поэтому он является единственным источником централизованного водоснабжения Ровеньков.
Теги: Донбасс, Ровеньки, водоснабжение, ОРЛО
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