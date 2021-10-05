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Архив - Луганская область

В "ЛНР" ввели должность "уполномоченного по правам человека"

05.10.2021 17:00
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В "ЛНР" ввели должность "уполномоченного по правам человека"

В структуре группировки "ЛНР" появилась должность "уполномоченного по правам человека". Ею стала Виктория Сердюкова, сообщают СМИ сепаратистов.
Ее кандидатуру поддержал "Народный совет ЛНР": "за" проголосовали 38 "депутатов" из 41 присутствовавшего.
До этого Сердюкова была "заместителем начальника отдела по надзору за соблюдением законов воинскими подразделениями и органами государственной безопасности управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР".
Согласно принятому ранее "парламентом" непризнанной республики "закону", "омбудсмен" "должен способствовать восстановлению нарушенных прав человека; совершенствованию законодательства ЛНР о правах человека и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права; развитию международного сотрудничества в области прав человека; правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты".
Следует отметить, что Сердюкову разыскивает Служба безопасности Украины за участие в террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса).



Теги: Донбасс, омбудсмен, должность, ОРЛО
 
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