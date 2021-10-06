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Архив - Луганская область

"Прокуратура ЛНР" открыла "дело" против Саакашвили

06.10.2021 09:00
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"Прокуратура ЛНР" открыла "дело" против Саакашвили

В ОРЛО возбудили "уголовное дело" против Михаила Саакашвили. Его обвиняют в том, что он якобы привез на Майдан в конце 2013 года мифических "грузинских снайперов". Об этом заявила оккупационная "прокуратура ЛНР", информирует Цензор.НЕТ.
"Дело" против Саакашвили "завели", как сказано в сообщении, "по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды".
Наемники используют устаревший миф о "грузинских снайперах", которых Саакашвили якобы пригласил в Киев в конце 2013 года, чтобы "устроить перестрелку" между участниками Революции Достоинства и бойцами "Беркута".



Теги: дело, Саакашвили, ОРЛО
 
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