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В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона

06.10.2021 11:00
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В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона

"Минтопэнерго ЛНР" определило дату начала отопительного периода для объектов теплового хозяйства ГП «ЛУГАНСКГАЗ». Об этом сообщили на предприятии со ссылкой на приказ "министерства" №330 от 04.10.2021 года.
Согласно "документу", включение в работу котельных и других объектов теплового хозяйства предприятия будет производиться с 11 октября 2021 года.
В ГП «ЛУГАНСКГАЗ» отметили, что до начала запуска котельных будут завершены работы по их технической подготовке, организованы дополнительные мероприятия для специалистов по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.
Отмечается, что на сегодняшний день уже подготовлены к предстоящему отопительному сезону все объекты теплоснабжения «ЛУГАНСКГАЗа» в сфере обслуживания городов Луганск, Алчевск, Антрацит, Ровеньки, Первомайск.



Теги: начало, отопительный сезон, ОРЛО
 
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