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Луганский центр для детей с инвалидностью переехал в Рубежное
С 6 октября КУ "Луганский областной центр социальной реабилитации детей-инвалидов "Відродження" будет работать в городе Рубежное по адресу: ул. Менделеева, 1. Об этом сообщает пресс-центр ЛугОГА.
При помощи и координации группы ЦВС ОТУ «Север» и Объединенного центра ЦВС Северодонецк организована перевозка имущества и оборудования центра.
Предоставление реабилитационных услуг для детей Луганщины продолжается как непрерывный процесс и уже начата работа в этом направлении в указанном учреждении по новому адресу.
За более подробной информацией о получении реабилитационных услуг в КУ "Луганский областной центр социальной реабилитации детей-инвалидов "Відродження" можно обратиться к его директору центра Калмыковой Алле Леонидовне по телефону: 066 146 40 47.
Теги: Донбасс, Рубежное, дети, реабилитация, центр, инвалиды
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