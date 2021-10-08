На Луганщине заложили "Румынскую рощу"

08.10.2021 09:00

Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Украине Кристиан-Леон Цуркану приняли участие в высадке "Румынской рощи" в прифронтовом Рубежном. Об этом сообщает пресс-центр Луганской ОГА.

Сто деревьев от румынского посольства станут частью международной программы, направленной на восстановление поврежденной прошлогодними лесными пожарами экосистемы Луганщины.