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Архив - Луганская область

На Луганщине заложили "Румынскую рощу"

08.10.2021 09:00
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На Луганщине заложили "Румынскую рощу"

Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Украине Кристиан-Леон Цуркану приняли участие в высадке "Румынской рощи" в прифронтовом Рубежном. Об этом сообщает пресс-центр Луганской ОГА.
Сто деревьев от румынского посольства станут частью международной программы, направленной на восстановление поврежденной прошлогодними лесными пожарами экосистемы Луганщины.



Теги: Донбасс, Румыния, пожар, лес, восстановление
 
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