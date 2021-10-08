В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет

08.10.2021 16:00

Подконтрольный боевикам оператор мобильной связи "Лугаком" предупредил о возможных перебоях в работе телекоммуникационного оборудования в период трехдневного отключения электроэнергии в ОРЛО. Об этом сообщается на сайте оператора.

"В период с 19:00 08 октября 2021 года до 10:00 10 октября 2021 возможны перебои в работе телекоммуникационного оборудования ГУП ЛНР "Луганские коммуникации".

Работоспособность значительной части оборудования будет сохранена. Оставшееся, будет работать от резервных источников питания. Стандартное время работы оборудования связи 2-4 часа с момента прекращения питания.

Также сообщаем, что все магистральные каналы передачи данных будут находиться в рабочем состоянии с обеспечением бесперебойного элекроснабжения и подачей Интернет трафика провайдерам, подключённым к сети "Лугаком".

Дополнительная информация по тел: 177.

Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные перебои в предоставлении сервисов!", - говорится в сообщении.