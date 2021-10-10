- На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника17:00
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»11:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин10:00
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада17:00
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет16:00
- На Луганщине заложили "Румынскую рощу"09:00
- Луганский центр для детей с инвалидностью переехал в Рубежное15:00
- В ОРЛО перенесли сборы резервистов на неделю13:00
- Названы сроки завершения реконструкции КПВВ "Станица Луганская"14:00
На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника
Сегодня в 11.00 на КПВВ "Станица Луганская" лишь после вмешательства ОБСЕ боевики пропустили всех людей, которые находились перед блокпостом. Об этом сообщают соцсети.
"С самого утра людей, собирающихся пересечь линию разграничения из ЛНР на подконтрольную Украине территорию, набралось на несколько автобусов. Изначально никого не пропускали. По всей видимости, ждали распоряжения руководства о порядке пропуска. Люди возмущались, кричали, ругались, подключилась полиция. Однако ближе к 11:00 людей всё же пропустили в сторону подконтрольной Украине территории, и, как сообщается, пропустили ВСЕХ. Также сообщается, что это была "одноразовая акция", далее пропуск будет осуществляться согласно вчерашнему Указу Пасечника №УГ-596/21", - говорится в сообщении.
Напомним, что в ОРЛО были перебои с электричеством вчера, поэтому о новых правилах многие просто не знали.
Сейчас люди горячо обсуждают перспективу и возможности выезда из ОРЛО через РФ.
Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ, ОРЛО
- Георгий Тука намерен закрыть переход в Станице Луганской
- Будет закрываться раньше: КПВВ «Станица Луганская» изменил график работы
- Они не успели пройти КПВВ: появилось видео из Станицы Луганской
- На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей
- Ситуация на КПВВ 27 сентября: на «Новотроицком» началась реконструкция
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника17:00
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"13:00
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»11:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- 490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября15:00
- В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель12:00
- За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин10:00
- В Донецке начался сезон субботников09:00
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада17:00
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет16:00
- Укрзализныця возобновила сообщение с Польшей08:00
- На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника17:00
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября15:00
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"13:00
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября10:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- В Мариуполе открылась фотовыставка о российско-украинской войне17:00
- 490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 октября13:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель
- На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября
- В Донецке начался сезон субботников
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"
- Зеленский помиловал 31 осужденного защитника Украины
- В Славянске открылся второй пункт массовой вакцинации от COVID-19