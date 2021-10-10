В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»

10.10.2021 11:00

Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым ввел новые правила пересечения пункта пропуска "Станица Луганская".

Согласно "документу", выезд лиц, имеющих "регистрацию" по месту жительства в ОРЛО, на подконтрольную Украине территорию осуществляется на основании списков, сформированных постоянно действующей "рабочей группой", при наличии одного из следующих оснований:

- с целью осуществления лечения (реабилитации);

- с целью обучения;

- необходимость постороннего ухода за близким родственником;

- в связи с погребением родственника.

"Указом" устанавливается, что въезд лиц, не имеющих "регистрации" по месту жительства в ОРЛО, осуществляется на основании списков, сформированных "рабочей группой", при наличии одного из следующих оснований:

- с целью осуществления лечения (реабилитации);

- с целью обучения;

- необходимость постороннего ухода за близким родственником;

- в связи с погребением родственника.

В исключительных случаях допускается выезд и въезд при необходимости экстренного (безотлагательного) пересечения линии фактического разграничения на основании решения "рабочей группы", согласованного с так называемым "министерством государственной безопасности ЛНР".

Как заявила "министр здравоохранения" Наталия Пащенко, ограничение передвижения КПВВ "Станица Луганская" "является вынужденной мерой".

"Это мера вынужденная, она необходима, и ее действие будет продлено до 10 ноября 2021 года, то есть, в течение месяца. Это то время, которого, как мы надеемся, нам будет достаточно для того, чтобы остановить рост инфекционного процесса", – сказала Пащенко.