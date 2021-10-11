Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Медики Луганщины получили 10 новых реанимобилей

11.10.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медики Луганщины получили 10 новых реанимобилей

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай вручил ключи от десяти современных реанимобилей Луганскому региональному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.
Торжественная церемония вручения ключей и сертификатов состоялась сегодня, 11 октября, в Северодонецке.
Автомобили распределены следующим образом:
Лисичанское региональное направление - Попаснянская и Карбонитская подстанции;
Старобельское - Белолуцкий и Лозно-Александровский пункты постоянного базирования бригад, Марковская, Белокуракинская и Новоайдарская подстанции;
Рубежанское - Краснореченский, Нижнедуванский и Мистковский пункты постоянного базирования бригад.
Автомобили приобретены за средства, поступившие по договорам с Национальной службой здоровья.
Стоимость транспорта - два миллиона триста тысяч гривен. Реанимобили имеют максимальную комплектацию, аппаратуры достаточно, чтобы оказывать помощь в самых сложных условиях в самых отдаленных районах. Они полностью соответствуют требованиям современной медицины и нормативным документам.
С учетом десяти приобретенных автомобилей обеспеченность Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф новым автотранспортом достигла почти 60%.



Теги: скорая помощь, автомобиль, ОГА
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх