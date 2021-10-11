- Медики Луганщины получили 10 новых реанимобилей16:00
- В ОРЛО заявили о возобновлении электроснабжения после трехдневного "блэкаута"12:00
- Ветераны устроили для бойцов ООС день пиццы и кофе11:00
- На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника17:00
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»11:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин10:00
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада17:00
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет16:00
- На Луганщине заложили "Румынскую рощу"09:00
Медики Луганщины получили 10 новых реанимобилей
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай вручил ключи от десяти современных реанимобилей Луганскому региональному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.
Торжественная церемония вручения ключей и сертификатов состоялась сегодня, 11 октября, в Северодонецке.
Автомобили распределены следующим образом:
Лисичанское региональное направление - Попаснянская и Карбонитская подстанции;
Старобельское - Белолуцкий и Лозно-Александровский пункты постоянного базирования бригад, Марковская, Белокуракинская и Новоайдарская подстанции;
Рубежанское - Краснореченский, Нижнедуванский и Мистковский пункты постоянного базирования бригад.
Автомобили приобретены за средства, поступившие по договорам с Национальной службой здоровья.
Стоимость транспорта - два миллиона триста тысяч гривен. Реанимобили имеют максимальную комплектацию, аппаратуры достаточно, чтобы оказывать помощь в самых сложных условиях в самых отдаленных районах. Они полностью соответствуют требованиям современной медицины и нормативным документам.
С учетом десяти приобретенных автомобилей обеспеченность Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф новым автотранспортом достигла почти 60%.
Теги: скорая помощь, автомобиль, ОГА
- В Луганской области началось обновление автопарка "скорой помощи"
- Медики Луганщины получили 24 новых реанимобиля
- В Киеве кусок "уставшего" моста упал на машину
- Словакия передала три автомобиля скорой помощи для КПВВ "Станица Луганская"
- В Краматорске автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе (ФОТО)
- В Славянске открылся Университет третьего возраста17:00
- Медики Луганщины получили 10 новых реанимобилей16:00
- В ОРЛО заявили о возобновлении электроснабжения после трехдневного "блэкаута"12:00
- Ветераны устроили для бойцов ООС день пиццы и кофе11:00
- 9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Донецке09:00
- На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника17:00
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"13:00
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»11:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- 490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября15:00
- В Славянске открылся Университет третьего возраста17:00
- Медики Луганщины получили 10 новых реанимобилей16:00
- СБУ раскрыла схему вербовки украинцев на войну в Сирии15:00
- Зеленскому подали петицию о запрете концертов российских артистов14:00
- Медведев написал статью о "невменяемости" руководства Украины13:00
- В ОРЛО заявили о возобновлении электроснабжения после трехдневного "блэкаута"12:00
- Ветераны устроили для бойцов ООС день пиццы и кофе11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 октября10:00
- 9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Донецке09:00
- Укрзализныця возобновила сообщение с Польшей08:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника
- В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября
- 9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Донецке
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"
- В Донецке начался сезон субботников
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября
- 490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 октября