В Северодонецке впервые прошел военный парад (ВИДЕО)

15.10.2021 10:00

В Северодонецке Луганской области впервые прошел военный парад. Он был приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Сообщается, что в торжественном шествии в сопровождении военной техники приняли участие более тысячи военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС. Парад стартовал с площади Победы, войска прошли по Гвардейскому проспекту.