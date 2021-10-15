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Архив - Луганская область

В Северодонецке впервые прошел военный парад (ВИДЕО)

15.10.2021 10:00
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В Северодонецке впервые прошел военный парад (ВИДЕО)

В Северодонецке Луганской области впервые прошел военный парад. Он был приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Сообщается, что в торжественном шествии в сопровождении военной техники приняли участие более тысячи военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС. Парад стартовал с площади Победы, войска прошли по Гвардейскому проспекту.



Теги: Донбасс, Северодонецк, военный парад
 
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