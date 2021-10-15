Зеленский приехал с рабочим визитом на Луганщину

15.10.2021 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в село Шульгинка Старобельского района с рабочим визитом, сообщает Восточный Вариант.

В рамках визита Зеленский принял участие в открытии современного сервисного центра, построенного в рамках проекта "Новое село". В двухэтажном здании центра разместились:

центр предоставления админуслуг;

аптечный пункт;

магазин продовольственных товаров;

магазин мобильной связи;

первый в Украине Центр культурных услуг, который является новым форматом сельского клуба.

Кроме того, на прилегающей территории оборудовали сквер, детские площадки и летний кинотеатр.