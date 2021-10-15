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Архив - Луганская область

Зеленский приехал с рабочим визитом на Луганщину

15.10.2021 15:00
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Зеленский приехал с рабочим визитом на Луганщину

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в село Шульгинка Старобельского района с рабочим визитом, сообщает Восточный Вариант.
В рамках визита Зеленский принял участие в открытии современного сервисного центра, построенного в рамках проекта "Новое село". В двухэтажном здании центра разместились:

  • центр предоставления админуслуг;
  • аптечный пункт;
  • магазин продовольственных товаров;
  • магазин мобильной связи;
  • первый в Украине Центр культурных услуг, который является новым форматом сельского клуба.

Кроме того, на прилегающей территории оборудовали сквер, детские площадки и летний кинотеатр.



Теги: открытие, сервисный центр, Зеленский
 
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