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В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"
21.10.2021 11:00
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим указом поручил формированиям боевиков группировки "провести мероприятия по обязательному обучению военно-учетным специальностям" еще 300 жителей неподконтрольной Луганщины.
Обучение будет проходить для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и не пребывающих в запасе, с 1 ноября по 30 апреля.
Теги: Донбасс, призыв, ОРЛО
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