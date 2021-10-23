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Школьникам ОРЛО продлили "карантинные" каникулы до 3 ноября
23.10.2021 15:00
В ОРЛО "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" продлила школьные каникулы до 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба "правительства" непризнанной республики.
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и увеличением количества заболевших среди сотрудников и обучающихся, Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла решение продлить сроки осенних каникул в общеобразовательных организациях по 3 ноября 2021 года (включительно)", — говорится в сообщении.
Ранее "ЧСПК" объявила досрочные осенние каникулы в школах с 13 до 22 октября, а другие учреждения образования перевела на дистанционный режим работы.
Теги: Донбасс, школа, карантин, каникулы, ОРЛО, COVID-19
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