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На Центральном рынке оккупированного Луганска произошел пожар

25.10.2021 13:00
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На Центральном рынке оккупированного Луганска произошел пожар

На Центральном рынке в Луганске произошел пожар, огнем повреждены два торговых модуля. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".
О загорании расположенного в переулке Гоголя торгового модуля с табачными изделиями 24 октября на линию 101 сообщили собственники торговой точки. К ликвидации пожара были привлечены сотрудники трех пожарных частей и центра управления в кризисных ситуациях "МЧС".
"По прибытию наблюдалось открытое горение одного модуля, существовала угроза перехода огня на соседние торговые площадки. Огнеборцы с помощью бензореза открыли рядом стоящие модули, вследствие чего выяснилось, что огонь по крыше перешел в соседний киоск. Пожарные стволы были поданы на защиту примыкающих торговых точек. Параллельно происходил разбор конструкций двух пострадавших модулей", – проинформировали в "ведомстве".



Теги: Донбасс, Луганск, рынок, пожар
 
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