В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки

28.10.2021 13:00

В результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск вчера в Трехизбенке повреждены жилые и нежилые здания по переулку Степной. Было выпущено около 20 снарядов. Об этом сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай.

Соответствующее обращение поступило в 17:00 дежурному диспетчеру 30 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, после чего на место происшествия выехал дежурный караул.

"Это уже второй вражеский обстрел мирного населения Трехизбенки за последние два месяца. Последствия работы запрещенной артиллерии российско-оккупационных войск - повреждение пяти домов. Кроме того, зафиксировано попадание в линию электросети, из-за чего несколько улиц остались без света. Еще с вечера пострадавшим оказывается вся необходимая помощь ", — отметил Гайдай.

Следует отметить, что в результате обстрелов пострадало пять жилых домов - в частности, разбиты окна, повреждена кровля, стены и тому подобное. Последствия прямого попадания снаряда - разрушение гаража. Также обесточены улицы - без света остались 235 жилых домов.