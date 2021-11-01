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Архив - Луганская область

Для жителей прифронтовой зоны Луганщины запустили соцрейсы на вакцинацию (ВИДЕО)

01.11.2021 12:00
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Для жителей прифронтовой зоны Луганщины запустили соцрейсы на вакцинацию (ВИДЕО)

В Луганской области для желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции организовали социальный транспорт, сообщает телеканал "Дом".
С транспортом помогли в гуманитарной миссии "Пролиска", они предоставили социальный автобус. Социальных рейсов на вакцинацию будет столько, сколько в нем будут нуждаться люди, отмечают в Миссии "Пролиска". Проект по предоставлению транспорта рассчитан на 49 населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения.



Теги: Донбасс, автобус, вакцинация, социальная программа, COVID-19
 
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