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Для жителей прифронтовой зоны Луганщины запустили соцрейсы на вакцинацию (ВИДЕО)
01.11.2021 12:00
В Луганской области для желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции организовали социальный транспорт, сообщает телеканал "Дом".
С транспортом помогли в гуманитарной миссии "Пролиска", они предоставили социальный автобус. Социальных рейсов на вакцинацию будет столько, сколько в нем будут нуждаться люди, отмечают в Миссии "Пролиска". Проект по предоставлению транспорта рассчитан на 49 населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения.
Теги: Донбасс, автобус, вакцинация, социальная программа, COVID-19
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