Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса

01.11.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса

Уже в декабре будет запущен первый участок троллейбусного сообщения между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Область получит дополнительные средства и на дальнейшее строительство, и на приобретение троллейбусов. Всего их нужно 50 единиц. Это будут современные троллейбусы с возможностью автономного хода, доступом для людей с инвалидностью, с функцией кондиционирования в салоне, чтобы пассажирам было комфортнее", - отметил Сергей Гайдай.



Теги: Донбасс, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, троллейбус
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх