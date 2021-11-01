В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса

01.11.2021 17:00

Уже в декабре будет запущен первый участок троллейбусного сообщения между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

"Область получит дополнительные средства и на дальнейшее строительство, и на приобретение троллейбусов. Всего их нужно 50 единиц. Это будут современные троллейбусы с возможностью автономного хода, доступом для людей с инвалидностью, с функцией кондиционирования в салоне, чтобы пассажирам было комфортнее", - отметил Сергей Гайдай.