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В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса
01.11.2021 17:00
Уже в декабре будет запущен первый участок троллейбусного сообщения между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
"Область получит дополнительные средства и на дальнейшее строительство, и на приобретение троллейбусов. Всего их нужно 50 единиц. Это будут современные троллейбусы с возможностью автономного хода, доступом для людей с инвалидностью, с функцией кондиционирования в салоне, чтобы пассажирам было комфортнее", - отметил Сергей Гайдай.
Теги: Донбасс, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, троллейбус
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