В ЛугОГА показали новый дом для переселенцев в Рубежном (ВИДЕО)

03.11.2021 13:00

Дом для переселенцев в Рубежном на 107 квартир будет готов к концу года. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Фейсбуке.

Дом по улице Строителей имеет три подъезда на 107 квартир. Каждая оборудована автономным отоплением. Внутри квартиры с косметическим ремонтом и всеми необходимыми коммуникациями. Подъезды оснащены внутренними и внешними пандусами.

Квартиры будут распределены между людьми, которые работают в бюджетной сфере со статусом ВПЛ.