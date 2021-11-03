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Архив - Луганская область

В ЛугОГА показали новый дом для переселенцев в Рубежном (ВИДЕО)

03.11.2021 13:00
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В ЛугОГА показали новый дом для переселенцев в Рубежном (ВИДЕО)

Дом для переселенцев в Рубежном на 107 квартир будет готов к концу года. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Фейсбуке.
Дом по улице Строителей имеет три подъезда на 107 квартир. Каждая оборудована автономным отоплением. Внутри квартиры с косметическим ремонтом и всеми необходимыми коммуникациями. Подъезды оснащены внутренними и внешними пандусами.
Квартиры будут распределены между людьми, которые работают в бюджетной сфере со статусом ВПЛ.



Теги: Донбасс, Рубежное, дом, переселенцы
 
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