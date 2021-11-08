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На Луганщине НВФ обстреляли здание водоканала
Населенный пункт Светличное в Луганской области обстрелян незаконными вооруженными формированиями утром 8 ноября. Повреждено здание и техника водоканала. Об этом сообщает Украинская делегация в трехсторонней контактной группе со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
Отмечается, что огонь велся с 5:43 до 6:11 с применением артиллерии калибра 122 мм, которая запрещена Минскими договоренностями. Зафиксировано 6 попаданий снарядов калибра 122 мм.
Украинская сторона СЦКК призывает СММ ОБСЕ «как можно быстрее отреагировать на нарушение режима прекращения огня, оценить такие нарушения и провести мониторинговые мероприятия в этом районе».
В свою очередь украинская делегация в ТКГ отмечает, «что оккупационные войска повредили объект критической инфраструктуры, обеспечивающий водоснабжение для мирных жителей по обе стороны линии разграничения».
Теги: водоканал, обстрел, ЛНР, боевики
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