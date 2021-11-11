Троллейбус Северодонецк-Лисичанск-Рубежное совершил тестовый рейс (ВИДЕО)

11.11.2021 14:00

Состоялся тестовый проезд троллейбуса по маршруту "Северодонецкое троллейбусное депо - Лисичанский железнодорожный вокзал". Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

Работы над троллейбусным сообщением "Северодонецк-Лисичанск, Лисичанск-Рубежное, Рубежное-Северодонецк" идут по графику.

Сейчас на этом пути устанавливают опоры, первая очередь на отрезке "Северодонецкое троллейбусное депо-Лисичанский железнодорожный вокзал" будет готова к Новому году.

"Вчера и сегодня троллейбус с автономным ходом откатал две тестовых поездки. Проблем не обнаружено. Ожидаем в декабре еще два троллейбуса. Так что скоро…", — сообщил Гайдай.