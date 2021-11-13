Глава Минобороны и главком ВСУ побывали в военных подразделениях на Луганщине

13.11.2021 17:00

Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в мероприятиях в рамках рабочего визита в район проведения операции Объединенных сил встретился с Министра обороны Украины Алексея Резникова и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Об этом сообщает пресс-центр ЛугОГА.

В ходе визита Алексей Резников и Валерий Залужный посетили военные подразделения, привлеченные к мероприятиям по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской и Донецкой областях.

Также глава оборонного ведомства поблагодарил украинских воинов за службу и вручил лучшим личное оружие.