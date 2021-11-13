Главная / Новости / Луганская область / Глава Минобороны и главком ВСУ побывали в военных подразделениях на Луганщине
Последние новости раздела
- Глава Минобороны и главком ВСУ побывали в военных подразделениях на Луганщине17:00
- Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое погибших, один раненый09:00
- Начал работу первый на Луганщине "фронт-офис" полиции17:00
- Министр обороны и главком ВСУ отправились на передовую14:00
- "Ощадбанк" продолжит продлевать карты переселенцев в 2022 году (ВИДЕО)09:00
- Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранен военный08:00
- Стали известны результаты вчерашнего заседания ТКГ15:00
- Троллейбус Северодонецк-Лисичанск-Рубежное совершил тестовый рейс (ВИДЕО)14:00
- Жители прифронтовых районов Донбасса получат компенсацию за электроотопление11:00
- Сутки на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет10:00
Глава Минобороны и главком ВСУ побывали в военных подразделениях на Луганщине
13.11.2021 17:00
Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в мероприятиях в рамках рабочего визита в район проведения операции Объединенных сил встретился с Министра обороны Украины Алексея Резникова и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Об этом сообщает пресс-центр ЛугОГА.
В ходе визита Алексей Резников и Валерий Залужный посетили военные подразделения, привлеченные к мероприятиям по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской и Донецкой областях.
Также глава оборонного ведомства поблагодарил украинских воинов за службу и вручил лучшим личное оружие.
Теги: Донбасс, визит, министр обороны, передовая
Читайте также:
- Владимир Литвин: всех депутатов спустим в шахту!
- Перед приездом Зеленского мэр Одессы ушел в отпуск
- Министр обороны намерен проверить сотрудников на полиграфе и переаттестовать
- Бойцы МЧС... ушли в приют
- Эксперты рассказали, как украинцам не потерять накопленное
- Перед встречей с Сурковым Волкер приедет в Украину: названа дата переговоров и визита
- Глава Минобороны и главком ВСУ побывали в военных подразделениях на Луганщине17:00
- В Донецке закончили монтаж нового колеса обозрения15:00
- Пожилые мариупольцы получат продуктовые корзинны за вакцинацию от COVID-1913:00
- Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое погибших, один раненый09:00
- Начал работу первый на Луганщине "фронт-офис" полиции17:00
- Министр обороны и главком ВСУ отправились на передовую14:00
- В Мариуполе отменили бесплатный проезд в транспорте для невакцинированных пенсионеров13:00
- СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" НВФ "Оплот"12:00
- "Ощадбанк" продолжит продлевать карты переселенцев в 2022 году (ВИДЕО)09:00
- Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранен военный08:00
- Глава Минобороны и главком ВСУ побывали в военных подразделениях на Луганщине17:00
- В Донецке закончили монтаж нового колеса обозрения15:00
- Пожилые мариупольцы получат продуктовые корзинны за вакцинацию от COVID-1913:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 ноября11:00
- Стали известны подробности задержания главаря донецкой "Изоляции"10:00
- Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое погибших, один раненый09:00
- Начал работу первый на Луганщине "фронт-офис" полиции17:00
- В "Дії" убрали функцию удаления COVID-сертификатов16:00
- В США запретили использование оборудования Huawei и ZTE15:00
- Министр обороны и главком ВСУ отправились на передовую14:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Кабмин утвердил порядок погашения долгов по пенсиям жителям ОРДЛО
- В ТКГ рассказали о сроках действия банковских карт жителей ОРДЛО
- Стали известны результаты вчерашнего заседания ТКГ
- "Ощадбанк" продолжит продлевать карты переселенцев в 2022 году (ВИДЕО)
- Жители донецкого микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды
- В ОРЛО заявили об изменении пропускного режима на КПП Станица Луганская
- В оккупированном Донецке установили памятник Дзержинскому
- СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" НВФ "Оплот"
- Троллейбус Северодонецк-Лисичанск-Рубежное совершил тестовый рейс (ВИДЕО)
- Министр обороны и главком ВСУ отправились на передовую