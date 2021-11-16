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В Рубежном убит сотрудник Патрульной полиции
16 ноября в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает полиция Луганской области.
"На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники УПП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
На территории города введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.
Позже в полиции сообщили, что погиб 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов.
"Александр присоединился к команде патрульной полиции Луганской области в 2017 году и с честью исполнял служебные обязанности. В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, хорошим другом и надежным коллегой.
Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Александра", - добавили в полиции.
Теги: Донбасс, Рубежное, убийство, полицейский
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