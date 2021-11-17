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Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Рубежном
17.11.2021 12:00
В Луганской области благодаря проведенным безотлагательным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям раскрыто умышленное убийство патрульного полицейского (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.
По данным следствия, к совершению тяжкого преступления причастен работник Управления патрульной полиции в Луганской области, имевший неприязненные отношения с потерпевшим.
В настоящее время гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения.
Теги: убийство, подозреваемый, задержание, полицейский
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