Луганский вуз-переселенец отпраздновал 100-летний юбилей

19.11.2021 12:00

100-летний юбилей отпраздновал вуз-переселенец — Луганский национальный аграрный университет. К вековой годовщине студенты и преподаватели собрали 100 исторических фактов об университете и выпустили книгу, передает телеканал "Дом".

На ее страницах — имена знаменитых личностей учебного заведения. Осенью 2014 года университет переехал из временно оккупированного Луганска. Сейчас студентами высшего учебного заведения в основном становятся жители трех областей: Донецкой, Луганской и Харьковской. На сегодняшний день образование в нем получают более 2,5 тыс. студентов. В их числе — почти 300 из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).