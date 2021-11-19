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Луганский вуз-переселенец отпраздновал 100-летний юбилей
19.11.2021 12:00
100-летний юбилей отпраздновал вуз-переселенец — Луганский национальный аграрный университет. К вековой годовщине студенты и преподаватели собрали 100 исторических фактов об университете и выпустили книгу, передает телеканал "Дом".
На ее страницах — имена знаменитых личностей учебного заведения. Осенью 2014 года университет переехал из временно оккупированного Луганска. Сейчас студентами высшего учебного заведения в основном становятся жители трех областей: Донецкой, Луганской и Харьковской. На сегодняшний день образование в нем получают более 2,5 тыс. студентов. В их числе — почти 300 из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Теги: Луганск, ВУЗ, юбилей, переселенец
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