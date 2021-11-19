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Архив - Луганская область

На Луганщине СБУ задержала экс-боевика "МГБ ЛНР"

19.11.2021 17:00
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На Луганщине СБУ задержала экс-боевика "МГБ ЛНР"

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего боевика так называемого "МГБ ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По имеющимся данным, житель Луганска на начальном этапе российской агрессии занимал должность командира боевой тактической группы в "отдельной бригаде спецназначения "Одесса" так называемого "МГБ ЛНР" и принимал непосредственное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС.
Возглавляемое им подразделение способствовало деятельности пророссийских боевиков при штурме Луганского аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и помещений местных жителей. Представитель т.н. "МГБ" координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области, взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами", - говорится в сообщении.
Из-за конфликта с другими главарями боевиков злоумышленник оставил их ряды и длительное время скрывался на территории РФ.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
- ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал наемнику РФ меру пресечения в виде содержания под стражей.



Теги: Донбасс, боевик, СБУ, задержание, ЛНР, МГБ
 
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