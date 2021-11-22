На КПВВ "Станица Луганская" малообеспеченные граждане могут бесплатно получить смартфоны

22.11.2021 12:00

Сотрудники гуманитарного центра "Пролиска - Станица Луганская" в случае необходимости бесплатно предоставляют людям из числа уязвимых категорий населения смартфоны, которые были приобретены при финансовой поддержке UNHCR Ukraine (Агентства ООН по делам беженцев в Украине), для установки приложения "Вдома". Кроме того, помогают установить это приложение, пересечь зону разведения войск на инвалидном кресле и сдать бесплатный экспресс-тест для досрочного завершения режима самоизоляции. Приоритет имеют пожилые, маломобильные и люди с инвалидностью. Об этом сообщает гуманитарная миссия "Пролиска" в Фейсбуке.

Команда "Пролиски" работает на КПВВ "Станица Луганская" в будние дни с 08:00 до 16:00. Сотрудников гуманитарной миссии легко узнать по форменной одежде голубого цвета с логотипом.

Напомним, приложение "Вдома" было запущено в апреле 2020 года для предотвращения распространения COVID-19 в Украине.

Более подробную информацию можно получить, позвонив в гуманитарный центр "Пролиска-Станица Луганская" по номерам горячей линии: (095) 445 90 84 и (095) 445 92 78.