В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку

23.11.2021 16:00

В оккупированном Луганске специалисты городского коммунального предприятия "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" (КЗХиБ) приступили к монтажу новогодней елки на Театральной площади. Об этом заявила заместитель директора КЗХиБ Нигина Соловьева.

"С сегодняшнего дня мы занялись установкой новогодней елки на Театральной площади Луганска. Начали с перекрытия дорожного движения и установки центрального остова елки. У нас будет живая наборная елка, ее остов уже установлен, готовимся к завтрашней установке первого основного яруса. Планируем до 20 декабря установить елку и завершить все предновогодние приготовления", — рассказала она.

Соловьева добавила, что одновременно начался монтаж новогодней елки в луганском парке имени Максима Горького.