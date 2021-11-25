Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца

25.11.2021 09:00

Кабинет Министров согласовал предложение МОН о реорганизации нескольких украинских вузов. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсети.

По его словам, Луганский национальный аграрный университет присоединили к Восточноукраинскому национальному университету имени Владимира Даля.

Кроме того, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры – присоединили к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.