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На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ
СБУ заблокировала в Луганской области попытку контрабандного вывоза пороха за границу. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники пытались переправить в РФ около 20 кг взрывчатого вещества под видом тонера для принтера. Опасный "товар" перевозился рейсовым микроавтобусом среди личных вещей пассажиров.
В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали транспортное средство на пункте пропуска "Меловое".
По предварительным данным следствия, водитель автобуса получил "багаж" от руководителя транспортной компании. Перевозчик должен был передать опасное вещество заказчику на одной из автозаправочных станций на территории Ростовской области РФ.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности ее организаторов.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во взаимодействии с подразделениями Государственной таможенной службы и при процессуальном руководстве прокуратуры.
Теги: контрабанда, СБУ, КПВВ, Меловое
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