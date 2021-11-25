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На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ
В Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил СБУ провела антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Цель учений - проверка готовности всех субъектов борьбы с терроризмом к противодействию возможным диверсиям и повышению уровня межведомственного взаимодействия во время проведения спецопераций", - говорится в сообщении.
По легенде тренировок условные террористы проникли на территорию следственного изолятора в Старобельске и захватили в заложники сотрудников пенитенциарного учреждения. Преступники требовали освободить лиц, взятых под стражу.
Поскольку требование "террористов" не было выполнено, их сообщники совершили "диверсию", взорвав мост через реку Айдар.
Бойцы Центра специальных операций СБУ нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников". Взрывотехники обнаружили заложенные "взрывные устройства" и обезвредили их.
Другие участники учений оперативно восстановили транспортное сообщение через реку, соорудив понтонную переправу, и локализовали последствия диверсии. Условные диверсанты были задержаны.
В учениях приняли участие региональные подразделения СБУ, ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Госспецсвязи, прокуратуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, ГСЧС, органы государственной власти и местного самоуправления.
Теги: Донбасс, Старобельск, СБУ, учения
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