Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом

26.11.2021 15:00

На Луганщину с рабочим визитом прибыли Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

В ходе рабочей поездки премьер-министр ознакомится с работой КПВВ "Станица Луганская", осмотрит объекты реализации проекта "Большое строительство".

Также глава правительства ознакомится с работой Центра массовой вакцинации в Северодонецке.