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"Укрзализныця" запускает новый поезд на Луганщину
29.11.2021 17:00
"Укрзализныця" запускает еще один поезд на Луганщину. Новый поезд № 131/132 будет курсировать по маршруту "Лисичанск - Жмеринка". Об этом Восточный Вариант сообщает со ссылкой на сюжет ТРК "Донбасс Онлайн".
Маршрут пройдет через Харьков, Полтаву, Киев и Винницу. Поезд будет отправляться по четным числам из Жмеринки, по нечетным - из Лисичанска. Он будет проходить в общей сложности 26 остановок.
Направление откроют с 12 декабря 2021 года. Поезд состоит из 16 вагонов - 8 купе, 1 СВ и 7 плацкартных. Стоимость билета - от 330 грн до 1400 грн.
Теги: Жмеринка, Лисичанск, поезд, Укрзализниця
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