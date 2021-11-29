В Станице Луганской возобновило работу отделение "ПриватБанка"

29.11.2021 13:00

Отделение "ПриватБанка" по адресу Станица Луганская, квартал Молодежный, 20, снова заработало после почти трех с половиной лет перерыва, сообщает ОстроВ со ссылкой на данные сообщества Территориальные громады Станично-Луганского района.

В сообщении отмечено, что в числе прочих на торжественной церемонии открытия присутствовали директор восточного регионального управления "Приватбанка" Эдуард Мизин и руководитель аппарата Станично-Луганской РГА Алексей Гавриш.

"Открытие отделения "Приватбанка" помимо удобств для жителей Станицы Луганской дополнительно обеспечило 5 рабочих мест. Таким образом, сделан еще один шаг к мирной жизни", - заявлено в сообщении источника.